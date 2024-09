Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Siegburg (ots)

Am Montag (23. September) kam es in Siegburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht nun Zeugen. Eine 42 Jahre alte Frau aus Siegburg hatte ihren Pkw gegen 08:00 Uhr in der Alfred-Keller-Straße in Richtung Siegfeldstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als die 42-Jährige gegen 15:00 Uhr zu ihrem grauen Mercedes-Benz, Typ B 220 CDI, zurückkehrte, bemerkte sie zunächst nichts. Erst an ihrer Wohnanschrift entdeckte sie Beschädigungen an der hinteren linken Seite ihres Fahrzeugs. Hier waren der Kotflügel, der Stoßfänger und das Rücklicht verkratzt und eingedrückt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 3.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am beschädigten Fahrzeug und fertigte eine Strafanzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gegen Unbekannt. Da die Beschädigungen vermutlich durch ein anderes ein- oder ausparkendes Fahrzeug entstanden sind, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Angaben zu einem entsprechenden Verkehrsunfall machen können. Hinweise werden unter 02241 541-3121 entgegengenommen. (Uhl)

