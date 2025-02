Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher flüchtete mit dunklem SUV

Schöneck-Kilianstädten (ots)

cb) Ein Unbekannter hebelte am Freitag, gegen 20.10 Uhr, ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Waldstraße (einstellige Hausnummern) auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Zeitgleich kehrten die Hausbesitzer zurück und störten den Einbrecher bei seiner Tat. Dieser sprang daraufhin aus einem Fenster und flüchtete zu Fuß. Im Kurvenbereich der Waldstraße wartete ein dunkler SUV mit OF-Kennzeichen, dieses Fahrzeug bestieg der Ganove und fuhr in unbekannte Richtung davon. Die Beamten des Einbruchskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

Offenbach, 15.02.205, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell