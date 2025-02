Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere Wahlplakate beschädigt: Polizei ermittelte bereits Täter

Südosthessen (ots)

(cb) Im Dienstgebiet der Polizeipräsidiums Südosthessen wurden in den vergangenen Tagen wiederholt Wahlplakate verschiedener Parteien beschädigt, weshalb die Staatsschutzabteilung in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen hat. In zwei Fällen konnte die Polizei bereits Tatverdächtige direkt ermitteln.

Insgesamt 27 Wahlplakate einer Partei zerstörten bislang unbekannte Täter bereits im Zeitraum zwischen Montag, 20. Januar und Freitag, 14. Februar im Dienstgebiet der Polizeistation Schlüchtern und verursachten dadurch einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. So rissen die Täter die Wahlplakate, welche an Brückengeländern und Straßenlaternen angebracht waren, ab oder beschmierten diese. In der Schlüchterner Innenstadt geschah dies an der Kinzig Brücke, in der Brückenauer Straße, der Fuldaer Straße, der Breitenbacher Straße sowie am Hallenbad. Des Weiteren zerstörten Unbekannte Plakate in Niederzell, Vollmerz, Herolz und Breitenbach. Auch in Steinau an der Straße, am dortigen Bahnhof und in Ulmbach zerstörten unbekannte Täter die dort angebrachten Plakate. In den Sinntaler Ortsteilen Jossa, Altengronau, Sterbfritz und Schwarzenfels musste der Ortsverband der geschädigten Partei ebenfalls feststellen, dass seine Kandidatenaushänge abgerissen oder beschmiert wurden. Unbekannte hatten ferner ein Wahlplakat in der Arendstraße / Rumpenheimer Straße in Offenbach zwischen Freitag, 20 Uhr und Samstagmorgen, 8 Uhr, von einer Straßenlaterne abgerissen und dadurch beschädigt.

In Seligenstadt stellten zwei Schutzleute am Samstagvormittag, gegen 11 Uhr, während einer Streifenfahrt fest, dass zwei männliche Personen ein Plakat in der Kapellenstraße (einstellige Hausnummern) beschmierten. Hierbei saß ein 20-Jähriger auf den Schultern eines 25 Jahre alten Mannes und bemalte das Plakat. Die Polizisten stellten daraufhin die Identität der beiden Männer fest. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung zu. Ein Mitteiler informierte zudem am Sonntag, gegen 18 Uhr, die Polizei in Offenbach über eine unbekannte Person, welche ein Wahlplakat, welches an einer Straßenlaterne am Goetheplatz angebracht war, abriss. Zuvor soll der Mann, welcher zwischen 30 und 40 Jahre und etwa 1,80 Meter groß sein soll, lautstark herumgeschrien haben. Bekleidet war der Mann, laut Mitteiler, mit einer dunklen Jeans und dunklen Jacke. Ebenfalls durch eigene Wahrnehmung stellte eine Funkstreifenbesatzung des Polizeireviers Offenbach am Sonntag, gegen 19.20 Uhr, im Odenwaldring eine männliche Person fest, welche gerade zwei Wahlplakate einer Partei abriss und dadurch beschädigte. Daraufhin stoppten die Polizisten den Mann in seinem Handeln, und nahmen seine Personalien auf. Auch auf ihn kommt jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung zu. Zeugen der jeweiligen Fälle werden gebeten, sich unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach 17.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

