POL-OF: Wo ist Lena Mohr?

Mühlheim am Main (ots) - (lei) Zwei etwa 17 Jahre alte Räuber haben am Samstagabend eine junge Frau an der S-Bahnstation überfallen und ihr die Handtasche sowie ihr Mobiltelefon abgenommen. Die 19-Jährige saß gegen 21.40 Uhr am Gleis 1 auf einer Bank, als sich die beiden Unbekannten ihr von hinten annäherten und der Mühlheimerin Pfefferspray ins Gesicht ...

mehr