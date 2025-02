Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 30-Jähriger wegen Verdachts des schweren Raubes in Untersuchungshaft

Hanau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Polizeibeamte haben in der Nacht zu Montag in einer Unterkunft in der Ludwigstraße im Stadtteil Steinheim einen 30-Jährigen festgenommen, gegen den die Staatsanwaltschaft Hanau und die zuständige Kriminalpolizei nun unter anderem wegen Verdachts des schweren Raubes sowie der Körperverletzung ermitteln.

Ein Bewohner hatte demnach kurz nach 2 Uhr via Notruf einen lautstarken Streit in dem Haus mitgeteilt, woraufhin die eingesetzten Streifen vor Ort neben dem 22-jährigen Geschädigten auch den tatverdächtigen 30-Jährigen antrafen, den sie festnahmen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der 30-Jährige kurz zuvor gemeinsam mit einem noch unbekannten Komplizen die Wohnung des Jüngeren aufgesucht haben. Dort, so der Vorwurf, sollen sie nach einem kurzen Streit auf ihn eingeschlagen und ihn mit einem Messer bedroht haben. Dabei sei dem 22-Jährigen auch seine Umhängetasche entrissen worden. Das Opfer wurde verletzt und kam zur medizinischen Behandlung vorübergehend in ein Krankenhaus. Die Fahndung nach dem vom Tatort flüchtigen Komplizen, der einen weißen Vollbart hatte und als etwa 40 Jahre alt sowie 1,85 Meter groß beschrieben wurde, läuft indes weiter. Hinweise auf die Person erbitten die Ermittler unter der Rufnummer 06181 100-123.

Der ergriffene Tatverdächtige, der unter Alkoholeinfluss stand und eine Blutprobe abgeben musste, kam zunächst ins Polizeigewahrsam und wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau am Montagnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Hanau vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen den 30-Jährigen an, sodass er sich nun in einer Justizvollzugsanstalt befindet.

