POL-EU: Festnahme nach Verkehrskontrolle

Mechernich (ots) - Am Freitagmorgen (7. Februar) um 7 Uhr kollidierte eine 39-jährige Pkw-Fahrerin aus Schleiden mit einem 22-jährigen Traktorfahrer aus Bad Münstereifel. Die Pkw-Fahrerin befuhr die Bundesstraße 266 aus Richtung Euskirchen kommend in Richtung Mechernich-Kommern. Der Traktorfahrer befuhr die Bundesstraße vor der Pkw-Fahrerin in gleicher Fahrtrichtung. Kurz hinter der Einmündung der Straße An der Zikkurat bemerkte die Pkw-Fahrerin den vorausfahrenden ...

