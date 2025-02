Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: André Engelskirchen ist neuer Bezirksdienstbeamter in Weilerswist

Weilerswist (ots)

Ab sofort verstärkt Polizeihauptkommissar André Engelskirchen den Bezirksdienst in Weilerswist. Gemeinsam mit seinem Kollegen Polizeihauptkommissar Andreas Kläser ist er künftig für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Weilerswist zuständig. Der 47-Jährige stammt aus dem Stadtgebiet Euskirchen und verfügt über langjährige Erfahrung im Polizeidienst. Viele Jahre war Engelskirchen als Streifenbeamter in Köln tätig, bevor er in den Wach- und Wechseldienst nach Euskirchen wechselte. Zuletzt war er als Einsatztrainer für die Aus- und Fortbildung seiner Kolleginnen und Kollegen zuständig. Mit dem Wechsel in den Bezirksdienst möchte er den direkten Kontakt zur Bevölkerung weiter ausbauen und als verlässlicher Ansprechpartner vor Ort präsent sein. "Mir ist es wichtig, für die Bürger in Weilerswist ansprechbar zu sein. Der enge Austausch mit den Menschen ist für eine erfolgreiche Polizeiarbeit von großer Bedeutung", so Engelskirchen. Als neuer "Dorfsheriff" wird er nun gemeinsam mit seinem Kollegen Kläser für die Sicherheit in Weilerswist sorgen und stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger haben. Der Bezirksdienst Weilerswist befindet sich in der Bonner Straße 31, 53919 Weilerswist und ist telefonisch unter 02254 844999 erreichbar. In dringenden Notfällen ist weiterhin der Polizeinotruf 110 zu wählen.

