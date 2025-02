Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw kollidiert mit Traktor

Mechernich (ots)

Am Freitagmorgen (7. Februar) um 7 Uhr kollidierte eine 39-jährige Pkw-Fahrerin aus Schleiden mit einem 22-jährigen Traktorfahrer aus Bad Münstereifel. Die Pkw-Fahrerin befuhr die Bundesstraße 266 aus Richtung Euskirchen kommend in Richtung Mechernich-Kommern. Der Traktorfahrer befuhr die Bundesstraße vor der Pkw-Fahrerin in gleicher Fahrtrichtung. Kurz hinter der Einmündung der Straße An der Zikkurat bemerkte die Pkw-Fahrerin den vorausfahrenden Traktor zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde der Traktorfahrer vom Traktor geschleudert und verletzt. Der 22-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Pkw befanden sich zwei Kinder (4, 12 Jahre). Die Pkw-Fahrerin und die beiden Kinder wurden ebenfalls verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell