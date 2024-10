Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Kfz-Werkstatt: Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (28.-29.10.2024) sind bislang unbekannte Täter in eine Kfz-Werkstatt in der Roermonder Straße eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 18:30 Uhr am Montagabend und 06:45 Uhr am Dienstagmorgen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu der Werkstatt. Vor Ort durchsuchten sie Schubladen sowie die Kasse und entwendeten unter anderem hochwertige Auslesegeräte. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag.

Die Polizei Düren sucht nun nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in der Roermonder Straße oder der näheren Umgebung gemacht haben. Wer Hinweise auf die Täter oder verdächtige Fahrzeuge geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 - 949 6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell