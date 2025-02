POL-EU: Fluchtversuch mit Hochprozentigem scheitert an der Realität

Blankenheim-Freilingen (ots) - Auf einem Campingplatz an der Straße Am Freilinger See in Blankenheim-Freilingen ist am Donnerstag (6. Februar) um 7.54 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Wohnwagen in Brand geraten. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Wohnwagen war zum Zeitpunkt des Brandes unbewohnt. Personen befanden sich nicht im Wohnwagen. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die ...

mehr