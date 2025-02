Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tier auf der Fahrbahn ausgewichen

Blankenheim-Freilingen (ots)

Am Donnerstag (6. Januar) gegen 6.45 Uhr befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Mechernich die Landstraße 115 von Blankenheim-Ahrhütte kommend in Richtung Blankenheim-Freilingen. Auf der zweispurigen Landstraße in Fahrtrichtung Blankenheim-Freilingen überholte der Mann einen in gleicher Richtung fahrenden Pkw-Fahrer. Während des Überholvorgangs versuchte der 22-Jährige einem auf der Fahrbahn liegenden toten Tier auszuweichen. Dabei verlor der Pkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen. Der Mann verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

