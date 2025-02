Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tierabfälle illegal entsorgt

Schleiden (ots)

Am Mittwoch (5. Januar) gegen 14 Uhr entdeckte ein Zeuge hinter einem Glascontainer an der Straße An der Olef in Schleiden Tierabfälle.

Der Zeuge informierte daraufhin die Polizei über den Fund. Polizeibeamte fanden daraufhin in einem nicht verschlossenen Müllsack zwei Unterschenkel mit Füßen.

Diese stammen nach ersten Erkenntnissen von einem Hausschwein.

Es wurde wegen der illegalen Abfallentsorgung eine Anzeige gefertigt.

