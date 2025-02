POL-EU: Pkw-Fahrer prallt gegen Baum

Euskirchen-Euenheim (ots) - Eine Frau (75) aus Euskirchen kam am Freitag (31. Januar) um 17.37 Uhr mit ihrem Kleinwagen auf der Bundesstraße 56 von Euskirchen-Elsig kommend in Richtung Euenheim aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

