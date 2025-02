Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 16-Jähriger macht Spritztour mit Pkw

Zülpich-Sizenich (ots)

Ein 16-Jähriger aus Zülpich hat sich am gestrigen Mittwoch (5. Februar) gegen 16.30 Uhr auf der Landstraße 178 bei Zülpich-Sinzenich mit einem Pkw überschlagen. Der Jugendliche befuhr die Landstraße von Zülpich-Sinzenich kommend in Richtung Zülpich-Linzenich und verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Schließlich kam das Fahrzeug im Straßengraben zum Stehen. Der 16-Jährige verletzte sich bei dem Unfall, konnte das Fahrzeug jedoch selbstständig verlassen. Anschließend verständigte der Jugendliche telefonisch seine Mutter und informierte sie über den Unfall. Gegenüber den Polizeibeamten gab der 16-Jährige an, das Fahrzeug vor einiger Zeit für wenig Geld über eine Internetplattform erworben zu haben. Zudem räumte er ein, dass er bereits mehrfach mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen sei, obwohl er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins sei. Außerdem gab er auf Nachfrage an, am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen ins Krankenhaus. Dort wurde dem 16-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde abgeschleppt. Es wurden Anzeigen bezüglich der Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Pflichtversicherungsgesetz und einer Straftat nach der Abgabenverordnung gefertigt.

