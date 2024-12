POL-WES: Wesel - Polizei sucht Zeugen nach Automaten-Sprengung

Dinslaken (ots) - Am Samstag um 13.20 Uhr entwendete eine Frau Waren aus einer Parfümerie an der Neustraße. Ein Zeuge beobachtete den Diebstahl von zwei Artikeln und informierte die Filialleiterin. Mit ihr lief er auf die Tatverdächtige zu. Währenddessen steckte die Diebin zwei weitere Artikel in ihre Tasche. ...

