POL-WES: Wesel - Motorradfahrer wird schwer und Pkw-Fahrerin leicht verletzt

Rheinberg (ots) - Am Sonntag zwischen 4 und 4.45 Uhr haben Jugendliche einen Getränkeautomaten an der Bahnhofstraße aufgebrochen. Polizeibeamten gelang es, einen Tatverdächtigen an der Flucht zu hindern. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten neun Getränkedosen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sie sucht die weiteren Jugendlichen, die an dem Aufbruch beteiligt waren. Zeugenhinweise nimmt die ...

