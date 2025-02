Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Überschlag auf regennasser Fahrbahn

Mechernich-Eicks (ots)

Am Mittwoch (5. Januar) gegen 17.35 Uhr überschlug sich eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Mechernich auf der Kreisstraße 20 bei Mechernich-Eicks mit ihrem Fahrzeug und verletzte sich dabei. Die Pkw-Fahrerin befuhr die regennasse Fahrbahn aus Richtung Mechernich-Floisdorf kommend in Richtung Mechernich-Eicks. In einer Rechtskurve verlor die 22-Jährige die Kontrolle über den Pkw und kam ausgangs der Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

