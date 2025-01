POL-CUX: Vorübergehender Wechsel an der Spitze des Polizeikommissariats Schiffdorf - Polizeihauptkommissarin Yvonne Totz übernimmt die Leitung Schiffdorf (Foto im Anhang)

Polizeiinspektion Cuxhaven

Vorübergehender Wechsel an der Spitze des Polizeikommissariats Schiffdorf - Polizeihauptkommissarin Yvonne Totz übernimmt die Leitung Schiffdorf

Schiffdorf. Das Polizeikommissariat Schiffdorf hat vorübergehend eine neue Leiterin. Die Polizeihauptkommissarin Yvonne Totz übernahm am 15.01.2025 für sechs Monate die Leitung der Dienststelle. Sie ist damit für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Schiffdorf, Loxstedt, Hagen in Bremischen und Beverstedt und für gut 65 Mitarbeitende an der Dienststelle in der Bohlenstraße sowie an den Polizeistationen Loxstedt, Hagen und Beverstedt verantwortlich.

Yvonne Totz leitete bisher die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Cuxhaven und auch den Einsatz- und Streifendienst in Cuxhaven und verfügt somit über große Erfahrung in Führungsfunktion. "Ich freue mich sehr auf diese neue, sehr spannende Aufgabe. Ich habe hier ein super Team, auf dessen Unterstützung ich vollends zählen kann" so Yvonne Totz.

Die bisherige Leiterin des Kommissariats, die Erste Polizeihauptkommissarin Anja-Haßelhorn-Oonk, versieht für ein halbes Jahr ihren Dienst im Innenministerium in Hannover und wird Mitte Juli planmäßig auf ihren Dienstposten in Schiffdorf zurückkehren.

