Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Drei Verkehrsunfälle mit mehreren Verletzten und hohen Sachschäden

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. Am gestrigen Dienstagmorgen (21.01.2025) kam es gegen 08:00 zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf leicht verletzten Personen auf der B71 im Bereich Beverstedt. Ein 41-jähriger Beverstedter wollte hier mit seinem PKW nach links in die Alte Bundesstraße abbiegen und übersah dabei dem Transporter eines 28-jährigen Bremerhaveners. Bei dem Unfall wurden der Bremerhavener, der Beverstedter sowie seine 40-jährige Frau und zwei Kinder im Alter von 14 und 8 Jahren leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

BAB27/Loxstedt. Gegen 16:45 Uhr kam es in der Auffahrt der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd, Richtungsfahrbahn Walsrode, zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger aus Nordenham befuhr mit seinem PKW die Auffahrt und kam vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem sogenannten Anpralldämpfer, welcher sich zwischen der Abfahrt und Auffahrt befindet. Der 77-jährige wurde zur weiteren Versorgung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Zur Bergung des PKW wurde die Auffahrt kurzfristig gesperrt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 20.000 Euro

BAB27/Hagen im Bremischen. Gegen 18:30 Uhr kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall. Dieser ereignete sich auf der BAB27, zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Hagen. Ein 24-jähriger aus Düren befuhr mit seinem PKW Ford die Autobahn in Richtung Cuxhaven, als ein 26-jähriger aus Hagen im Bremischen dessen Geschwindigkeit unterschätzte und auf den PKW Ford auffuhr. Infolgedessen verlor der 26-jährige die Kontrolle und kollidierte mit der Seitenschutzplanke. Grund hierfür dürfte die erhebliche Alkoholisierung des 26-jährigen sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Bei dem Unfall wurden bei Fahrzeugführer leicht verletzt, Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem 26-jährigen Hagener wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 15.000 Euro

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell