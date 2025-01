Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Vandalismus an Bushaltestellen in Sellstedt und Wehdel (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf. In den vergangenen Tagen kam es in Sellstedt und Wehdel erneut zu mehreren Fällen von Vandalismus an Bushaltestellen. In allen Fällen wurden hier Glasscheiben beschädigt oder vollständig zerstört. In einem Fall wurde ein ganzer Fahrplankasten zerstört.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

