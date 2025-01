Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl von Güllefassrädern in Stotel ++++ Diebstahl eines Räucherofens in Spaden

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Stotel - In der Zeit vom 20.01.2025 - 16:00 Uhr bis 21.01.2025 - 08:15 Uhr wurden von unbekannten Tätern vier Räder eines Güllefasses entwendet. Das Güllefass stand zu diesem Zeitpunkt auf dem Betriebsgelände des landwirtschaftlichen Hofes in Holter Feld - Finkenstücke. Das Güllefass wurde auf Holzscheite aufgebockt und die Räder abmontiert. Hierdurch ist auch Schaden an dem Güllefass entstanden. Die Täter haben sich unerkannt von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung entfernt. Für den Transport der Räder muss jedoch ein entsprechend großes Fahrzeug bereitgestellt gewesen sein. Der Wert der Räder und der entstandene Schaden beläuft sich derzeit auf geschätzt 16.000 Euro.

Schiffdorf/Spaden. Im Zeitraum von 18.01.2025 - 19:00 Uhr bis 20.01.2025 - 10:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen Räucherofen aus Edelstahl von dem Betriebsgelände eines ortsansässigen Unternehmens. Der Ofen lag auf einem Grundstück in der Staße "Im Neuenfelder Moor" frei einsehbar und zugriffsbereit. Es liegen derzeit keine Hinweise auf mögliche Täter vor. Bei dem Räucherofen handle es sich um ein Unikat aus Handarbeit, welcher einen Wert von ca. 500 Euro habe.

Zeugen werden in beiden Fällen gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell