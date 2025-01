Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Mehrere Festnahmen durch die Bundespolizei am vergangenen Wochenende

Saarbrücken (ots)

Die Bundespolizei im Saarland hat am vergangenen Wochenende mehrere Personen aufgrund von Haftbefehlen festgenommen.

Am Freitagmorgen (24.01.) wurde ein 45-Jähriger am Hauptbahnhof in Saarbrücken kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien konnte ein Haftbefehl gegen den Mann festgestellt werden. Da er die geforderte Geldstrafe nicht zahlen konnte, verbüßt er nun eine 90-tägige Haftstrafe.

Am selben Morgen des vergangenen Freitages, wurde ein 46-jähriger französischer Staatsangehöriger überprüft. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Straßenverkehr vor. Zudem bestand gegen den Mann eine Fahrerlaubnissperre für Deutschland und überdies führte er ein Einhandmesser mit sich. Da der Franzose den haftbefreienden Betrag nicht begleichen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Samstag (25.01.) wurde ein türkischer Staatsangehöriger kontrolliert. Gegen den 26-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung vor. Auch er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Sonntagmorgen (26.01.) wurde ein rumänischer Staatsangehöriger festgenommen. Der 48-Jährige missachtete zunächst die Anhaltesignale eines Bundespolizisten, der diesen überprüfen wollte. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbüßt auch er eine mehrtägige Haftstrafe.

