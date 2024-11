Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eine Nacht in der Zelle...

Geisleden (ots)

Eine familiäre Streitigkeit rief die Polizei am Samstagabend gegen 20:00 Uhr in Geisleden auf den Plan. Nach einer vorausgegangenen verbalen Auseinandersetzung beabsichtigten die eingesetzten Polizeibeamten die erhitzten Gemüter zu beruhigen, wurden jedoch in der weiteren Folge durch den renitenten Lebensgefährten körperlich angegriffen. Da sich dieser allerdings nicht beruhigen ließ und die Begehung weiterer Straftaten nicht unwahrscheinlich war, endete für ihn der Abend in der polizeilichen Arrestzelle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Alle beteiligten Personen blieben unverletzt.

