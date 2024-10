POL-DA: Viernheim: Gartenhütten in Kleingartenanlage angegangen/Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots) - Zwei in der Kirschenallee geparkte Fahrzeuge gerieten am Donnerstagabend (03.10.), in der Zeit zwischen kurz vor 22.00 und 22.40 Uhr, in das Visier Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten sie unter Einwirkung von Gewalt ins Innere der Autos und entwendeten hieraus in einem Fall Münzgeld. Im zweiten Fall wurde offenbar nichts gestohlen. Zeugen beobachteten in diesem Zusammenhang einen etwa ...

