Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Unbekannte stehlen Anhänger (HP-AX 104)/Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots)

Am Donnerstag (03.10.), in der Zeit zwischen 9.00 und 14.30 Uhr, haben Kriminelle von einem Firmengelände in der Industriestraße einen silberfarbenen Auto-Kippanhänger der Marke Saris entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise. Am Anhänger ist das Kennzeichen HP-AX 104 angebracht.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind oder die Hinweise zum Verbleib des Anhängers haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06206/9440-0 beim Kommissariat 42 der Polizeistation Lampertheim-Viernheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell