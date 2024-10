Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Zwei Fahrzeuge im Visier Krimineller

Kelsterbach (ots)

Zwei in der Kirschenallee geparkte Fahrzeuge gerieten am Donnerstagabend (03.10.), in der Zeit zwischen kurz vor 22.00 und 22.40 Uhr, in das Visier Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten sie unter Einwirkung von Gewalt ins Innere der Autos und entwendeten hieraus in einem Fall Münzgeld. Im zweiten Fall wurde offenbar nichts gestohlen. Zeugen beobachteten in diesem Zusammenhang einen etwa 20 bis 30 Jahre alten, circa 1,80 bis 1,90 Meter großen Mann mit schwarzer Hose und schwarzem Rucksack. Er führte ein weißes Fahrrad mit sich. Eine Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

