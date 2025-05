Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg (B295/K1011/A8): Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend, gegen 18:45 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich der B295/K1011/A8 Anschlussstelle Leonberg-West ein Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr die B295 aus Renningen kommend in Fahrtrichtung Leonberg. An der Kreuzung missachtete er dann das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Eine 19-jährige BMW-Lenkerin fuhr zu diesem Zeitpunkt an der Anschlussstelle Leonberg-West von der Autobahn ab und wollte die Kreuzung geradeaus auf die K1011 überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Hyundai fuhr frontal in die linke Seite des BMW. Die Fahrerin des BMW wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Hyundai-Fahrer und dessen 55-jähiger Beifahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Alle Beteiligten wurden jedoch zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr Fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 32.000 Euro geschätzt. Teile des Kreuzungsbereichs mussten für die Dauer der Unfallaufnahme und zur Bergung der PKW gesperrt werden.

