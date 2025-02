Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Verkehrsunfallserie mit 6 beteiligten Fahrzeugen

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Uhldingen-Mühlhofen (ots)

Am Montagnachmittag kam es kurz nach halb fünf in der Meersburger Straße (L201) in Unteruhldingen (Bodenseekreis) zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Im Bereich der Bushaltestelle an der Einmündung der Bergstraße war es zu einem ausgedehnten Verkehrsunfall zwischen vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Um 16.37 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Uhldingen-Mühlhofen und Meersburg zur Unfallrettung alarmiert. Da weitere Notrufe eingingen, wurde das Alarmstichwort von der Integrierten Leitstelle Bodensee-Oberschwaben auf H3 VU erhöht und die Freiwillige Feuerwehr Daisendorf, der Rüstwagen der Freiwilligen Feuerwehr Überlingen, sowie die interkommunale Führungsgruppe dazualarmiert. Wie sich dann vor Ort zeigte, waren entgegen der Erstmeldung keine Personen in Fahrzeugen eingeklemmt, nur eine Person war eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die betroffenen Personen wurden vom Rettungsdienst betreut. Nach erster Kenntnis wurden zwei Personen schwerer verletzt. Die Feuerwehren sperrten die Unfallstelle ab und stellten den Brandschutz sicher. Später wurde der Bereich für die polizeiliche Unfallaufnahme ausgeleuchtet. Während der Einsatzmaßnahmen war die Meersburger Straße und die Zufahrten komplett gesperrt, diese Sperrung zieht sich dann noch bis in den Abend. Wie ich zeigte kam es im Zusammenhang mit diesem Unfall kurz vorher schon zu einem leichteren Unfall am Ortseingang. Zum genauen Hergang der Unfälle, wie auch zur Schadenshöhe hat die Feuerwehr keine Kenntnis und verweist hier auf die Pressestelle des Polizeiprädidiums. Im Einsatz waren die Feuerwehren mit 66 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen. Ein Bild der Lage vor Ort verschafften sich Kreisbrandmeisetr Alexander Amann und der Bürgermeister von Uhldingen-Mühlhofen Dominik Männle.

Eingesetzte Kräfte:

- Freiwillige Feuerwehr Uhldingen-Mühlhofen - Freiwillige Feuerwehr Meersburg - Freiwillige Feuerwehr Daisendorf - Freiwillige Feuerwehr Überlingen - Interkommunale Führungsgruppe - Kreisbrandmeister Alexander Amann - Kreisfeuerwehrpressesprecher - JUH und DRK Rettungsdienst und Org. Leiter - Rettungshubschrauber Christoph 45 - Bürgermeister Dominik Männle - Polizei

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V., übermittelt durch news aktuell