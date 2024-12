Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Großbrand in Neufrach - Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Wohnhaus

Bild-Infos

Download

11 weitere Medieninhalte

Salem (ots)

In den frühen Morgenstunden am 3. Dezember kam es gegen 2 Uhr zu einem Brand eines Schuppens in der Riedlestraße in Neufrach (Gemeinde Salem, Bodenseekreis). Erste Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Salem wurden um 2:08 Uhr alarmiert und fanden das Lagergebäude, das sich wenige Meter hinter einem Wohnhaus befand, mit bestätigter Notrufmeldung stark und weithin sichtbar brennend vor. Die Bewohner, zwei Erwachsene und zwei Kinder, hatten das Haus unverletzt verlassen können und wurden von Rettungskräften betreut. Da das Feuer nicht mehr schnell unter Kontrolle zu bringen war und eine große Gefahr der Ausbreitung auf das Wohngebäude bestand, wurden von der Einsatzleitung weitere Kräfte mit mehreren Nachalarmierungen hinzugezogen. So kam aus Bermatingen ein Löschfahrzeug zum Einsatz und aus Markdorf der Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz, der Schlauchwagen und weitere Atemschutzgeräteträger. Mit mehreren Strahlrohren und dem Wasserwerfer der Drehleiter wurde ein massiver Löschangriff vorgetragen, auch um das Wohnhaus gegen das Feuer abzuschirmen. Der starke Einsatz der Feuerwehr zeigte Wirkung, weswegen gegen 3.45 Uhr "Feuer unter Kontrolle" gemeldet werden konnte. Die nachfolgenden Nachlöscharbeiten zogen sich bis in den Morgen. Ein Bagger eines Privatunternehmens musste den Schuppen vollends einreißen, damit alle Glutnester gelöscht werden konnten. Nun konnten auch laufend Einsatzkräfte aus dem Einsatz herausgelöst werden. Gesamteinsatzende war um 8.30 Uhr. Als Erfolg ist zu verbuchen, dass das Wohnhaus unbeschädigt blieb und weiter bewohnbar ist. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe verweist die Feuerwehr auf die Pressestelle des Polizeipräsidiums. Im Einsatz war die Feuerwehr mit über 60 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen. Der Rettungsdienst, die DRK-Schnelleinsatzgruppe und die PSNV Bodenseekreis war mit ca. 15 Helfern vor Ort.

Eingesetzte Kräfte:

- Freiwillige Feuerwehr Salem - Freiwillige Feuerwehr Bermatingen - Freiwillige Feuerwehr Markdorf - Kreisbrandmeister Alexander Amann - Kreisfeuerwehrpressesprecher - DRK Rettungsdienst, DRK-Schnelleinsatzgruppe und PSNV Bodenseekreis - Energieversorger

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V., übermittelt durch news aktuell