KFV Bodenseekreis: B33: Kollision von Kleinbus mit LKW

Oberteuringen

Am Mittwochvormittag (20. November 2024) kurz nach 11 Uhr kam es auf der Seestraße (Bundesstraße 33) am südlichen Ortsausgang von Hefigkofen (Gemeinde Oberteuringen) zu einer Frontalkollision von einem Kleinbus mit einem in Richtung Hefigkofen fahrenden Sattelzug. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Fahrer des Kleinbusses, der mit zwei Personen besetzt war, aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geraten. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Oberteuringen traf den Fahrer eingeklemmt auf dem Fahrersitz an und musste ihn, in Zusammenarbeit mit Kräften der Feuerwehr Friedrichshafen, mit hydraulischem Rettungsgerät befreien. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert, wo er laut Polizeimitteilung am Nachmittag verstarb. Starke Kräfte des Regelrettungsdienstes, der Schnelleinsatzgruppe und der Psychosozialen Notfallversorgung waren im Einsatz und betreuten auch den jugendlichen Beifahrer des Kleinbusses, sowie den LKW-Fahrer, der körperlich augenscheinlich unverletzt geblieben war, sowie Unfallzeugen. Mit im Einsatz war auch der Rettungshubschrauber Christoph 45. Nach der Unfallrettung unterstützte die Feuerwehr die Polizei bei der Unfallaufnahme und stellte den Brandschutz sicher. Später mussten die ausgelaufenen Betriebsstoffe aufgenommen werden. Während der Einsatzmaßnahmen war die B33 in diesem Bereich voll bis in den Nachmittag gesperrt. Die Straßenmeisterei hatte hier dann eine örtliche Umleitung ausgeschildert. Zum genauen Unfallhergang und zur Schadenshöhe hat die Feuerwehr keine Kenntnisse und verweist hier auf die Pressestelle des Polizeipräsidiums. Im Einsatz war die Feuerwehr mit insgesamt 28 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen. Der Rettungsdienst und Sanitätsorganisationen waren mit über 24 Einsatzkräften vor Ort.

- Freiwillige Feuerwehr Oberteuringen - Feuerwehr Friedrichshafen - Kreisbrandmeister Alexander Amann - Kreisfeuerwehrpressesprecher - Regelrettungsdienst mit OrgLeiter und Ltd. Notarzt - DRK und JUH Schnelleinsatzgruppe (EgB) Friedrichshafen - Rettungshubschrauber Christoph 45 - Straßenmeisterei

