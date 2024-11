Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Weiterbildung für Führungskräfte der Feuerwehren des Landkreises

Am 8. November fand in der Eriskircher Irishalle die Weiterbildungsveranstaltung des Landratsamt Bodenseekreis für Führungskräfte der Feuerwehren und anderer Organisationen im Bevölkerungsschutz statt. Diese jährliche abendliche Vortragsveranstaltung erfreut sich großer Beliebtheit unter den Einsatzkräften. So konnte Kreisbrandmeister Alexander Amann und sein Team aus dem Sachgebiet Brand- und Bevölkerungsschutz des Landratsamtes über 270 Zuhörer in Eriskirch begrüßen. Bürgermeister Arman Aigner hieß seinerseits die große Anzahl Gäste in Eriskirch willkommen. Schon zum zweiten Mal war das Landratsamt so zu Gast in der Bodenseegemeinde. Teilnehmer und Gäste waren, neben Feuerwehrangehörigen, auch Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW), des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), der Johanniter Unfallhilfe (JUH), der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), Helfer der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV), des Kreisverbindungskommandos (KVK) der Bundeswehr, der Polizei und Mitarbeiter der Integrierten Leistelle (ILS) Bodensee-Oberschwaben. Als Vertreter des Landkreises begrüßte der Erste Landesbeamte Christoph Keckeisen die Versammlung und zollte den Einsatzkräften den Respekt und Dank aus dem Landratsamt mit den Worten "Sie setzen sich ein, wenn es brenzlig wird". Er erinnerte nicht zuletzt an die Hochwasser- und Starkregenereignisse diesen Sommer, bei denen die Hilfsorganisationen sehr stark gefordert waren. Den ersten Themenvortrag des Abends kam aus den Reihen des Polizeipräsidiums Ravensburg. Zwei Polizeibeamte der Kriminalinspektion 8 referierten über die Technik und dem Vorgehen bei der Brandursachenermittlung und lieferten so interessante Einblicke, wie die Polizei nach dem Löschen eines Brandes durch die Feuerwehr vorgeht. Die Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehren Meckenbeuren und Oberteuringen, Stefan Amann und Björn Hussal, berichteten über die Unwetterereignisse in ihren Gemeinden. Im vergangenen Sommer hatte ein Jahrhunderthochwasser mit Ansage große Teile der Gemeinde Meckenbeuren überflutet, kurz danach kam es nach einem Starkregenereignis zu weitreichenden Überflutungen in Oberteuringen und den Nachbargemeinden. Beide Male hatten die Feuerwehren, zusammen mit Wehren aus benachbarten Landkreisen und den anderen Hilfsorganisationen, hunderte Einsatzstellen über mehrere Tage abzuarbeiten. Beide Kommandanten berichteten die über die Abläufe und Maßnahmen und nicht zuletzt über die Erkenntnisse und Schlussfolgerungen aus diesen Ereignissen. In der Pause konnten vor der Halle die neuesten Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren im Bodenseekreis besichtigt werden und es fand sich Zeit zum Fachaustausch. In der Fortsetzung berichtete Kreisbrandmeister Amann, zusammen mit Stadtbrandmeister Felix Engesser von der Feuerwehr Friedrichshafen, über die Ergebnisse der Konferenz zur Harmonisierung der Einsatzstichworte. Für 2025 soll die Alarmierung der Feuerwehren in den Landkreisen Sigmaringen, Ravensburg und Bodenseekreis nach einheitlichen Alarmstichworten durch die Integrierte Leitstelle Bodensee-Oberschwaben erfolgen. Diese Alarmstichworte müssen dann ihrerseits durch die Feuerwehren mit einer entsprechend aktualisierten Alarm- und Ausrückeordnung hinterlegt werden. Nach organisatorischen Informationen aus dem Sachgebiet Brand- und Bevölkerungsschutz des Landratsamts konnte Kreisbrandmeister Amann die erfolgreiche Veranstaltung beenden und den Teilnehmern noch einen angenehmen Abend mit kameradschaftlichem Austausch wünschen.

