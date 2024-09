Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Frontalzusammenstoß: Feuerwehr befreit eingeklemmte Fahrerin

Deggenhausertal (ots)

Am Montagmorgen (16. September 2024) kam es kurz vor 9.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße L204 zwischen Mennwangen Ortsausgang und Untersiggingen im Deggenhausertal. Laut Alarmmeldung waren hier zwei PKW versetzt frontal kollidiert und Insassen eingeklemmt. Alarmiert waren die Freiwillige Feuerwehr Deggenhausertal, sowie Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Salem. Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich das Meldebild. Angetroffen wurde ein PKW mit alternativem Antrieb, dessen Fahrerin und ihr Kind sich nicht mehr im Fahrzeug befanden, sondern bereits vom Rettungsdienst außerhalb betreut wurden. Im zweiten betroffenen Fahrzeug der Marke Opel war die Fahrerin eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit Rettungsschere und Spreitzer befreit werden. Hierzu mussten Fahrzeugteile entfernt und das Dach des PKW zurückgeklappt werden. Von der Feuerwehr, die mit 6 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, wurde auch der Rettungsdienst unterstützt und für die Einsatzstelle der Brandschutz sichergestellt. Am Fahrzeug mit alternativem Antrieb mussten keine besonderen Maßnahmen ergriffen werden. Während der Rettungsmaßnahmen, sowie für die Unfallaufnahme durch die Polizei war die L204 mehrere Stunden gesperrt. Zum Unfallhergang hat die Polizei dir Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr hat keine Erkenntnisse zur Schwere der Verletzungen der betroffenen Personen, die allesamt in ein Krankenhaus transportiert wurde. Eingesetzte Kräfte: - Freiwillige Feuerwehr Deggenhausertal - Freiwillige Feuerwehr Salem - Kreisbrandmeister Alexander Amann - Kreisfeuerwehrpressesprecher - DRK-Rettungsdienst und OrgL - Rettungshubschrauber Christoph 45 - Polizei - Straßenmeisterei

