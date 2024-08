KFV Bodenseekreis: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Am Mittwochnachmittag (28.8.2028) um 15.20 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Deggenhausertal wegen eiens Verkehrsunfalls auf der Kreisstraße K7749 zwischen Wendlingen (Gemeinde Deggenhausertal) und Fitzenweiler (Gemeinde Markdorf) alarmiert. Ebenfalls alarmiert war der Rüstwagen der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf. Im Straßenverlauf der Kreisstraße war am Anfang eines Waldes ein PKW mit zwei Radfahrerern kollidiert, in dessen Folge sich ein Radfahrer leichtere Verletzungen zuzog. Der PKW geriet daraufhin in den Straßengraben, wobei der andere Radfahrer im Graben von dem PKW kopfüber eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr leitete in Abspache mit dem Rettungsdienst und den Notärzten eine sofortige Rettung ein, bei der die Seilwinde des Rüstwagen zur Sicherung des Fahrzeugs und zum Befreien zum Einsatz kam. Leider konnte ein Arzt daraufhin nur noch den Tod des Radfahreres feststellen. Der Fahrer des PKW erlitt, laut Polizeiangaben, ebenfalls leichte Verletzungen. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte den Rettungsdienst, der mit starken Kräften, unter anderem mit dem Rettungshubschrauber Christoph 45 und Helfern der Psychosozialen Noitfallversorgung (PSNV) im Einsatz war. Zur weiteren Verstärkung war von der Feuerwehr Markdorf noch ein Löschfahrzeug ausgerückt. Kreisbrandmeisetr Alexander Amann machte sich ebenfalls ein Bild deer Lage vor Ort. Zur Klärung des Unfallhergangs war die Kreisstraße mehrere Stunden gesperrt, hier unterstützte die Straßenmeisterei Markdorf.

