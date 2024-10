Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Drei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Frickingen (ots)

Am Donnerstagabend (10.10.2024) wurde die Freiwillige Feuerwehr Frickingen wegen eines schweren Verkehrsunfalls auf der Kreisstraße K7768 zwischen Frickingen und Altheim alarmiert. Nach ersten Polizeiermittlungen zufolge waren dort kurz vor 19.30 Uhr ein PKW VW und ein Subaru während eines Überholvorgangs frontal zusammengestoßen. Der Fahrer und Beifahrer im Subaru, der in ein Maisfeld geschleudert war, waren im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät aufwändig gerettet werden. Auch der Fahrer des VW wurde schwer verletzt. Starke Kräfte des Rettungsdienstes, darunter auch ein Rettungshubschrauber der schweizerischen Rettungsflugwacht Rega, versorgten die Verletzten und transportierten diese dann in Krankenhäuser. Das überholte Fahrzeug, ein Smart, wurde bei dem Unfall nicht beschädigt, auch der Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete sie aus und unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme, die sich bis in den späteren Abend zog. Während der Maßnahmen war die K7768 voll gesperrt. Mit im Einsatz waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Überlingen und Salem mit ihren Rüstwagen zur Unterstützung bei der Unfallrettung. Kreisbrandmeister Alexander Amann machte sich ein Bild der Lage vor Ort. Zu Erkenntnissen zum genauern Unfallhergang und zur Schadenshöhe verweisen wir auf die Pressestelle des Polizeipräsidiums Ravensburg.

Eingesetzte Kräfte:

- Freiwillige Feuerwehr Frickingen - Freiwillige Feuerwehr Überlingen (Rüstwagen) - Freiwillige Feuerwehr Salem (Gerätewagen Rüst) - Kreisbrandmeister Alexander Amann - Kreisfeuerwehrpressesprecher - DRK Rettungsdienst, OrgL und Leitender Notarzt - Schweizerische Rettungsflugwacht Rega

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V., übermittelt durch news aktuell