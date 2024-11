Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnhausbrand in Innenstadt

Speyer (ots)

Am Mittwoch (27.11.2024), gegen 12:40 Uhr, brach in einem Wohnhaus in der Lauergasse in Speyer ein Feuer aus. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor er auf angrenzende Gebäude übergriff. Der 20-jährige Bewohner wurde durch die Rauchentwicklung verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

