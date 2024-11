Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrerin durch Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag (26.11.2024, gegen 14:30 Uhr) fuhr eine 85-jährige Autofahrerin in der Uhlandstraße gegen ein am rechten Straßenrand geparktes Auto. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Fahrerin aufgrund der Kollision stark gegenlenkte und das Auto anschließend auf die Seite kippte. Die 85-Jährige konnte Mithilfe von Ersthelfern aus ihrem Fahrzeug aussteigen. Sie verletzte sich durch den Unfall leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung zum Teil gesperrt werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro.

