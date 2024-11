KFV Bodenseekreis: L204: Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW - Fahrer eingeklemmt

Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

L204: Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW - Fahrer eingeklemmt

Deggenhausertal (ots)

Gegen 11.45 Uhr kam es Dienstagvormittag (26.11.2024) zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße L204 zwischen Fuchstobel und Urnau (Gemeinde Deggenhausertal). Kurz nach Fuchstobel, in Fahrtrichtung Urnau, kollidierte ein Fahrer mit seinem Opel mit einem in Richtung Oberteuringen fahrenden Lastwagengespann. Der Fahrer des LKW versuchte auszuweichen, aber sein Fahrzeuggespann, auf dem sich eine schwere Baumaschine befand, rutschte nach rechts die Böschung hinunter und blieb in Schräglage hängen. Der Fahrer des PKW wurde bei dem Aufprall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus. Der LKW-Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, am PKW traten auch Betriebsstoffe aus, die von der Feuerwehr aufgenommen wurden. Mit Löschfahrzeugen wurde der Brandschutz sichergestellt und mit der Seilwinde des Rüstwagens der Feuerwehr Markdorf der LKW gegen weiteres Wegkippen gesichert. Für die Bergung des tonnenschweren LKW-Gespanns wurde eine Privatfirma mit einem Kran beauftragt. Diese Arbeiten dauern bis dato an. Während der Einsatzmaßnahmen und der Bergung ist die L204 komplett gesperrt, die Straßenmeisterei hat eine Umleitung eingerichtet. Die Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort, so war die Freiwillige Feuerwehr Deggenhausertal mit 4 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften, die Freiwillige Feuerwehr Oberteuringen mit einem Löschfahrzeug und 9 Einsatzkräften und die Freiwillige Feuerwehr Markdorf mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften im Einsatz. Ebenfalls vor Ort war stellv. Kreisbrandmeister Dagobert Heß. Zur Betreung von Angehörigen waren auch Kräfte der PSNV Bodenseekreis an der Einsatzstelle. Zu Angaben zur Schadenshöhe, zum Unfallhergang und zur Schwere der Verletzungen verweisen wir auf die Pressestelle des Polizeipräsidiums Ravensburg.

Eingesetzte Kräfte:

- Freiwillige Feuerwehr Deggenhausertal - Freiwillige Feuerwehr Oberteuringen - Freiwillige Feuerwehr Markdorf - Stellv. Kreisbrandmeister Dagobert Heß - Kreisfeuerwehrpressesprecher - Regelrettungsdienst, Notarzt und HvO Oberteuringen - PSVN Bodenseekreis - Straßenmeisterei - Polizei

