POL-OG: Gernsbach - Trunkenheitsfahrt mit anschließendem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Rheinmünster - Fahrzeug im Rhein (ots) - Am Samstagabend war der Einsatz der Feuerwehr und der Polizei bei der NATO-Rampe in Söllingen gefragt. Gegen 21:45 Uhr fuhr ein 44-jähriger Mann mit seinem Audi an den Rhein, um dort mit seinem Hund spazieren zu gehen. Nach nur wenigen Schritten soll er bemerkt haben, wie sein eigenes Auto in den Rhein gerollt sei. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug im Anschluss bergen. Weshalb ...

