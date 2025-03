Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Gebäudebrand

Ötigheim (ots)

Ein Gebäudebrand in der Rebgartenstrasse rief am Sonntag gegen 11.30 Uhr die Helfer und Rettungskräfte von Feuerwehr, DRK, THW und Polizei auf den Plan. Der Brand konnte durch die Feuerwehr zwar schnell unter Kontrolle gebracht werden, dennoch dauern die Löscharbeiten an dem Einfamilienhaus noch einige Zeit an. Während der Brandbekämpfung fanden die Helfer eine leblose Person, bei der es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Bewohnerin des Hauses handeln könnte. Die Ursache für den Brandausbruch ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Angaben zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch nicht beziffert werden.

/ks

