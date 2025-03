Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A5 - Stau nach Auffahrunfall auf der A5 mit mehreren Fahrzeugen

Offenburg (ots)

Zu einem weiteren Unfall auf der A5 in Richtung Karlsruhe kam es Freitagnachmittag, gegen 13:15 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge soll kurz nach der Autobahnausfahrt Offenburg ein Sprinter-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen zu spät abgebremst haben und einem vor ihm fahrenden Skoda-Fahrer aufgefahren sein. Durch den Aufprall wurde der Skoda auf einen weiteren Pkw geschoben. Nach derzeitigem Sachstand wurden drei Fahrzeuginsassen bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden dürfte im Bereich mehrerer Zehntausend Euro anzusiedeln sein. Die Fahrbahn in Richtung Norden musste wegen Aufräumarbeiten teilweise gesperrt werden, was einen entsprechenden Rückstau mit sich brachte. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

/vo

