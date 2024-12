Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fußgängerin angefahren - Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Am Morgen des 09.12.24, gegen 07:55 Uhr, wurde an der Bushaltestelle in der Landauer Straße, eine 82-jährige Fußgängerin angefahren.

Ein bislang unbekannter Radfahrer fuhr auf dem Gehweg der Landauer Straße vom Kreisel kommend in Richtung Innenstadt. An der Bushaltestelle kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und einer wartenden Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde durch den Unfall schwer verletzt.

Der dunkel gekleidete Radfahrer flüchtete unerkannt in Richtung Weinstraße. Er soll über 50 Jahre gewesen sein.

Wer kann Hinweise zu dem Verursacher machen? Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell