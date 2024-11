POL-PDLD: Landau - Unfall zwischen Leichtkraftrad und LKW

Kandel (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde versucht, in ein Wohnhaus in der Jahnstraße in Kandel einzubrechen. Die unbekannte Täterschaft versuchte, sich durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zum Anwesen zu verschaffen. Die Täterschaft gelangte nicht in das Haus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Haben Sie in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges in der Jahnstraße beobachtet? Dann melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der ...

