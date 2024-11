POL-PDLD: Alkoholisiert polizeiliche Signale missachtet

Landau (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (22.11.2024 - 23.11.2024) entwendeten unbekannte Täter in der Reiterstraße in Landau zwei hochwertige E-Bikes der Marke Cube. Die Fahrräder waren abgeschlossen in einem Innenhof abgestellt. Die Schadenshöhe beträgt circa 7000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu ...

mehr