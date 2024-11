Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Bild-Infos

Download

Pleisweiler-Oberhofen - B48 (ots)

Am 24.11.2024, gegen 21:05 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Pkw Opel Vectra die B48 von Bad Bergzabern kommend in Richtung Klingenmünster. Etwa 300 m vor dem Kreisverkehr bei Pleisweiler-Oberhofen kam die 62-Jährige aus der Südwestpfalz in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei Verkehrsschilder. Ursächlich für den Unfall dürfte die Alkoholisierung der Fahrerin von 1,32 Promille gewesen sein. An dem nicht mehr fahrbereiten Opel Vectra entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000.- Euro. Der Führerschein der Verursacherin wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen die Fahrerin eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell