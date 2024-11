POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Wörth am Rhein OT Maximiliansau (ots) - In der Zeit von Freitag bis Samstag wurde der Bezahlautomat im Hofladen des Bauernhofs in Maximiliansau aufgebrochen. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt und ist Gegenstand der Ermittlungen. Sollten Sie in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Bauernhofs gemacht haben, werden Sie gebeten, mit der Polizeiinspektion Wörth am Rhein telefonisch unter 07271/9221-0 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de ...

