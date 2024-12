Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: gemeinsame Kontrolle des Durchfahrtsverbotes der Stadt und der Polizei Wörth

Maximiliansau (ots)

Der Ortsbereich Maximiliansau wird weiterhin von einer Vielzahl von Pendlern als Umfahrungsstrecke für den baustellenbedingten Stau auf der A65 bzw. der B10 genutzt. In den zurückliegenden Wochen wurden verstärkt Verkehrskontrollen in diesem Bereich durchgeführt und eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmern kostenpflichtig verwarnt. Am kommenden Mittwoch, 11.12.2024, ab 06:00 Uhr, werden Beamte der Polizei Wörth, gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Wörth, die Zufahrten nach Maximiliansau kontrollieren.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell