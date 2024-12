Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS NW-Süd - 19-jähriger Verkehrsrowdy verursacht folgenschweren Verkehrsunfall

A65/AS NW-Süd (ots)

Ein 19 Jahre alter Verkehrsrowdy aus Neustadt hat am Sonntagabend (08.12.2024, 18.30 Uhr) mit seinem hochmotorisierten Fahrzeug auf der A65, Höhe der Anschlussstelle NW-Süd (Fahrtrichtung Ludwigshafen) einen folgenschweren Verkehrsunfall verursacht. Der Fahrer wollte auf der Überholspur ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen, dass sich bereits im Überholvorgang befand. Da es ihm nicht schnell genug ging, gab er dem Vorausfahrenden mehrfach Lichthupe bis er letztendlich auf die Standspur wechselte und dort sein Überholvorgang fortsetzte. Beim Wiedereinscheren kollidierte er dann mit zwei Fahrzeugen, die sich auf dem rechten Fahrstreifen bzw. auf der Überholspur befanden. Hierbei wurden zwei Fahrzeuginsassen verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Infolge der Unfallaufnahme und Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge war die A 65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen über eine Stunde voll gesperrt. Es kam zum Verkehrsstau. Gegen den 19-Jährigen wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

