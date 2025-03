Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, A5 - Sperrung nach Unfall auf der Autobahn mit mehreren Fahrzeugen

Appenweier (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen kam es am Freitagmittag auf der A5 in Richtung Karlsruhe, kurz nach der Autobahnauffahrt Appenweier. Gegen 11:30 Uhr prallte ein Kleintransporter in das Heck eines am Stauende stehenden Mazda. Der Transporter wird durch die Kollision abgewiesen und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Durch den Aufprall wurde der Mazda auf drei vor ihm stehende Fahrzeuge geschoben. Bei dem Unfall wurden nach derzeitigen Erkenntnissen drei Personen leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 30.000 Euro. Für die Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Norden voll gesperrt werden. Um 12:20 Uhr konnte der Verkehr auf zwei Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigelenkt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

