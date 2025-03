Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach, L80b - Katze am Raumünzacher Wasserfall ausgesetzt

Forbach, L80b (ots)

Am Freitagmorgen waren die eingesetzten Polizeikräfte fassungslos über ihren zufälligen Fund auf einem Parkplatz an der L80b in Richtung Hundsbach. Bislang Unbekannte haben eine Tiertransportbox mit einer lebenden Katze darin am Waldesrand des Parkplatzes zurückgelassen. Der zweijährige Kater wurde umgehend zur Untersuchung an ein dortiges Tierheim überstellt. Nun sucht die Polizei Zeugen, welche verdächtige Aktivitäten im genannten Bereich beobachtet haben. Wer sachdienliche Hinweise zu den Unbekannten geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 bei den Beamten des Polizeireviers Rastatt zu melden. /lk

