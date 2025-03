Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: auffällige Person vor der Schule in Worbis

Nordhausen (ots)

Am 28.02.2025 / 07:00 Uhr wurde der Polizei eine auffällige Person in der Worbiser Jägerstraße gemeldet. Diese stand vor der dortigen Tabaluga-Schule, hatte die Hose herunter gelassen und brüllte Schimpfworte. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen den 37jährigen Mann auch vor Ort an. Aufgrund seiner Verhaltensauffälligkeit wurde der Rettungsdienst hinzugezogen und der Mann später einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt. Die entsprechende Anzeige wurde aufgenommen.

